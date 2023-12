Um homem de 32 anos foi detido após denúncia de que ele estaria com uma arma de fogo atirando para o alto em via pública, em São João del Rei, na madrugada do último sábado (2).

Após a denúncia, a equipe foi ao local no Bairro Bom Pastor e identificou o homem, que fugiu por um beco segurando um objeto na cintura. Ele entrou em uma mata, mas a PM conseguiu abordá-lo.

Foi feita busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Contudo, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.