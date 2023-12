Um jovem de 26 anos morreu após se perder do grupo de amigos e ter uma parada cardiorrespiratória na Serra de São José, entre Santa Cruz de Minas e Tiradentes, perto da Cachoeira do Mangue, na tarde do último sábado (2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz tinha distúrbios psiquiátricos e, durante o passeio, se afastou do grupo e acabou se perdendo.

Os militares buscaram pelo jovem por cerca de 1h30 e depois de encontra-lo, foi solicitado o apoio da aeronave Arcanjo para removê-lo.

Durante o atendimento, o jovem teve uma parada cardiorrespiratória e os militares iniciaram a ressuscitação cardiopulmonar, mas ele não respondeu aos estímulos e o óbito foi confirmado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Atendimento médico



Os bombeiros relataram que quando o rapaz foi encontrado, próximo à Cachoeira do Mangue, ele estava consciente e bastante confuso, e aparentava estar em um surto psiquiátrico.

Depois de alguns minutos, ele caiu no chão e apresentou um quadro de crise convulsiva. Por isso o Arcanjo 08 foi acionado, pois o local era de difícil acesso.

O apoio aéreo chegou em 40 minutos e o jovem já estava inconsciente, mas ainda apresentava sinais vitais.

O rapaz era preparado para ser removido quando os militares perceberam que ele teve rebaixamento do nível de consciência e teve uma parada cardiorrespiratória, que necessitava de uma intervenção imediata ainda no local.

Após as tentativas de reanimação, a morte do rapaz foi confirmada. O corpo dele foi removido pelo helicóptero e encaminhado pela Unidade de Resgate para o necrotério do Hospital Nossa Senhora das Mercês.