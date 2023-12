Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite do sábado (3), com 46 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha, um celular e R$232. De acordo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o rapaz é conhecido pelo meio policial pela prática de tráfico de drogas. Quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao Bairro Cidade Nova, o infrator foi flagrado tentando esconder os materiais ilícitos entre as pernas. Ele foi abordado.



O rapaz tentava ocultar o volume formado pelas drogas em um meião de futebol. Havia 12 pinos nas meias e outros 34 escondidos na cueca do adolescente. Na casa do jovem, foi apreendida a quantia em dinheiro e os dois tabletes de maconha. Ele foi encaminhado na sequência para a Delegacia.