Um caminhão com botijão de gás foi saqueado após um acidente na MGC-120, em Leopoldina, na manhã dessa segunda-feira (4). O motorista do veículo morreu no local. O auxiliar de viagem, que vigiava a carga, foi agredido e 53 botijões de gás vazias foram levados. Quatro pessoas foram detidas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após informações que dez pessoas, em três veículos, estariam saqueando a carga que estava no caminhão tombado. A dinâmica do acidente não foi informada.

Com as informações sobre os suspeitos do saque e agressão, a PM iniciou o rastreamento e abordou um carro que estava estacionado na Avenida Expedicionários, no Bairro Bela Vista. Duas pessoas tentaram entrar rapidamente no veículo quando viram os policiais, mas foram abordados.

Em um dos bancos do carro, que estava abaixado, foram encontrados as roupas dos dois suspeitos que estavam sujas de tinta prata, semelhante às cores dos botijões de gás.

Um homem de 40 anos e um jovem de 20 confessaram que pegaram os botijões no caminhão tombado, e que teriam repassado o material para um outro homem, de 42 anos. Eles receberam voz de prisão.

Os policiais foram para o imóvel indicado pela dupla, na Rua José Aragon Pinheiro, pois o outro suspeito teria comprado 15 botijões. Este suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de receptação.

Com o homem de 40 anos a PM apreendeu um celular e R$ 975 em dinheiro; com o jovem, um celular e R$ 737 em dinheiro.

Outra prisão

Já no período da noite, no Bairro Limoeiro, outro rapaz, de 25 anos, foi detido após a PM encontrar botijões de gás na casa dele.

Após denúncia, os militares foram ao imóvel localizado na Rua Madre Cândida Maria de Jesus. Os pais do jovem autorizaram a entrada da equipe policial, que encontrou quatro botijões de gás.

O rapaz contou que outra pessoa, que não sabia o nome, retirou os botijões do caminhão e colocou no carro que ele estava dirigindo, e que não pagou nenhum valor no material.

Ele foi encaminhado para a Delegacia.