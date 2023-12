Um jovem de 22 anos foi atingido por tiros após jogar blocos de cimento nos policiais na manhã dessa segunda-feira (4), em Barbacena. Um veículo roubado em Conselheiro Lafaiete foi apreendido.

A polícia recebeu denúncia de que havia um veículo clonado estacionado em frente à casa do rapaz, no Bairro Água Santa, e que ele dirigia o carro com frequência. O denunciante afirmou ainda que o jovem andava pela rua com uma arma de fogo.

No local, os militares encontraram o carro denunciado, sendo verificado que a placa era do Rio de Janeiro. Durante a ação, uma nova denúncia apontava que o jovem tentava fugir pelos fundos da casa, com a arma, depois de ver os policiais.

Foi realizado um cerco no imóvel e o suspeito foi visto com a arma na mão. Foi dada ordem para que ele largasse a arma e deitasse no chão, mas ele desobedeceu e continuou fugindo pelos fundos do imóvel.

Ele já pulava o muro quando percebeu que seria alcançado pelos policiais. Segundo a PM, ele levou a mão à cintura com a intenção de sacar a arma, mas foi alcançado pelos militares.

Blocos de cimento

O jovem passou a fazer força com os braços e pernas para tentar se soltar e continuar fugindo. Em seguida, ele arrancou pedaços de blocos de cimento do muro e arremessou contra os policiais, que se machucaram. Três policiais ficaram feridos.

O rapaz pegou um outro bloco de cimento, levantou sobre a cabeça e falou que se não fosse solto, jogaria o bloco na cabeça dos militares. Armado, um policial ordenou que o suspeito soltasse o bloco, mas ele mirou na direção do militar, sendo preciso atirar para se proteger.

O tiro atingiu o jovem, que pegou a arma de fogo e foi novamente atingido por outro tiro. A arma do suspeito caiu no terreno vizinho, sendo um revólver calibre.38 que foi localizada pela equipe, e estava com cinco munições, sendo duas picotadas e três intactas. O rapaz foi detido e nada de ilícito foi encontrado com ele.

Os militares e o jovem foram encaminhados para o hospital para atendimento. O pai do rapaz esteve no local e acompanhou as buscas na casa em que ele estava, sendo encontrada uma réplica de arma de fogo e uma munição calibre .38.

A chave do veículo denunciado por achado durante as buscas. Dentro do carro a PM encontrou diversas peças de roupas, um par de luvas e uma touca ninja. O chassi do veículo identificado e foi constatado que o carro foi roubado em outubro, em Conselheiro Lafaiete.

O jovem permaneceu no hospital após os tiros atingirem o braço esquerdo e ele ter escoriações leves.