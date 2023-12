Um homem de 33 anos foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (4), em Congonhas. A esposa dele, que não teve a idade divulgada, também foi atingida por tiros. A vítima era conhecida no meio policial por envolvimento no tráfico de drogas.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para a ocorrência no Bairro Vila Andreza, onde, segundo a denúncia, um carro teria parado no local e os dois ocupantes atiraram contra o casal que estava no outro carro que saía de uma garagem.

O veículo estava atravessado na rua quando a equipe chegou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou reanimar o motorista, mas ele não resistiu e morreu. A esposa dele estava ferida na perna, sem gravidade.

A PM fazia rastreamento para localizar os suspeitos do crime quando recebeu informações de um carro pegando fogo no Bairro Jardim Profeta, próximo à estação de água da Copasa.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para combater as chamas. Uma placa foi achada, assim como indícios de clonagem e chassi raspado.

A perícia esteve no local do crime e recolheu 15 cartuchos calibre 9mm e quatro cartuchos deflagrados calibre 380.