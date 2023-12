Uma batida entre carro e moto na BR-116, no trevo de Cataguases, deixou um motoqueiro e mulher, ambos de 53 anos, feridos na manhã desta quarta-feira (6).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, de 34 anos, contou que estava parado esperando para cruzar a rodovia, na altura do km 764,8, quando uma carreta passou. Ele avançou para cruzar a via e não viu a moto se aproximando.

O carro bateu na lateral da moto. A BR foi sinalizada pela EcoRioMinas, concessionária responsável pela rodovia.

O motoqueiro e a passageira tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento na Casa de Caridade Leopoldinense. Os nomes não foram divulgados, por isso não foi possível saber o estado de saúde.