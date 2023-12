Três armas foram encontradas em uma casa, na região conhecida como Povoado Criminoso, em Nazareno, após a Polícia Militar (PM) receber denúncia anônima de caça ilegal de animais silvestres. O dono da casa onde as armas foram encontradas, um idoso de 60 anos, foi detido.

As equipes realizaram rastreamento na tarde dessa terça-feira (5) e viram dentro do imóvel, que estava com a porta aberta, uma arma pendurada na parede.

As três armas foram encontradas dentro da casa, sendo uma espingarda polveira, uma escopeta calibre 32 e um rifle calibre 44. Além das armas, os policiais localizaram uma luneta, dois frascos contendo chumbo e pólvora, um cartucho calibre 36 e 26 munições, sendo 15 calibre 22 e 11 calibre 44.

O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.