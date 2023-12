Na noite desta terça-feira (5), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada no Centro da cidade de Cataguases, pois recebeu informações de que havia um homem, sem idade identificada, caído na linha férrea próximo à entrada do Bairro Leonardo. Quando chegaram ao local, verificaram que ele não possuía sinais vitais e tinha duas perfurações na região da cabeça e outra na perna esquerda, provenientes de arma de fogo. A perícia, que verificou possíveis provas, constatou que não havia projétil ou cápsula no local, dificultando a identificação da arma do crime.

A equipe, dando sequência às investigações, viu que a vítima possuía tornozeleira eletrônica, o que permitia a verificação dos locais por onde ele percorreu. Nesse intervalo, a PMMG recebeu informações anônimas de que o autor do crime morava a poucos metros do local dos fatos, e a localização do indivíduo batia com o lugar de onde a vítima havia saído.

Com isso, as diligências foram encaminhadas à casa do suspeito, onde estavam apenas sua companheira e uma criança, ambos de idade não identificada. A equipe no local a interrogou para saber onde ela estava na hora do crime, e ela alegou que, por volta das 21h30 da noite, havia se desentendido com o seu companheiro, e ele saiu de casa sem levar o celular. Até aquele momento, ela não sabia onde ele se encontrava.

Segundo o levantamento de imagens próximas à casa do suspeito, foi possível visualizar a vítima saindo da sua residência por volta das 21h28. Após dois minutos, as imagens registram uma moto saindo do mesmo local seguindo a vítima, sendo possível ouvir os estampidos do tiro. Segundos depois, a companheira do suspeito saiu de casa, com a criança no colo, para ver o que aconteceu. Quando questionada sobre o que ela fazia na rua naquele horário, ela alegou que, na verdade, eram 21h30 quando ouviu um barulho semelhante a acidente de moto, justificando o motivo da saída.

Já nesta quarta-feira (6), a Polícia Militar recebeu denúncias que informavam que o suspeito, que até o momento não havia sido encontrado, tentaria fugir da cidade com destino ao município Visconde do Rio Branco. A mesma denúncia havia repassado que o carro seria de aplicativo e descreveu a marca, modelo e placa para identificação.

Por volta das 06h15min, logo na saída de Cataguases, MG-285, o carro foi surpreendido pela equipe policial. Dentro dele estavam o motorista, o suspeito, a companheira e o filho do casal. A viagem foi solicitada pela mulher, às 03h25 da manhã, e, segundo o motorista, através das mensagens, ela aparentava estar nervosa e ansiosa para deixarem a cidade. Ambos embarcaram em diferentes locais da cidade.

De acordo com a ocorrência, o homem, que estava com roupas sujas de terra e graxa e sem chinelos, alegou que teria passado a noite na casa de seu pai por causa da briga do casal. O pai, por sua vez, confirmou que o filho teria dormido em sua casa, mas não sabia informar a hora de sua chegada, e nem que horas ele havia saído para a viagem.

Em posse da companheira, foram localizadas uma bucha semelhante à maconha, guardada dentro de um maço de cigarro em sua bolsa, e quatro celulares.

Considerando o exposto e as informações colhidas, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo homicídio e à sua mulher por uso de drogas. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Cataguases e posteriormente encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade para as demais providências.