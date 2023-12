Nessa quarta-feira (6), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou a prisão de um jovem, de 19 anos, por suspeita de homicídio e por crime de lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha, em Lagoa Dourada, localizada no Campo das Vertentes. Os fatos ocorreram há menos de um mês, quando o investigado teve uma discussão com a companheira. Na ocasião, a pessoa que tentou ajudar a mulher teria sido espancada até a morte.

Segundo a ocorrência, os crimes aconteceram na madrugada do dia 12 de novembro, quando o rapaz discutia com a sua namorada, de 33 anos, e começou a agredi-la. Após as agressões, a mulher conseguiu pedir socorro a um veículo que passava pelo local, e o motorista de 51 anos atendeu o pedido. Porém, ao tentar ajudá-la, ele sofreu um golpe pelas costas e caiu, momento em que o agressor deu sequência aos golpes na região da cabeça, deixando-o desacordado. Apesar das investidas da mulher em fazer o jovem interromper as agressões, ele continuou, revezando entre o homem, já desacordado, e a mulher. Com a chegada de outras pessoas para tentar socorrer a vítima, o investigado agarrou a mulher pelos braços e fugiu do local.

A partir dos elementos colhidos, o delegado Roberto Fernando Nóbrega Filho solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado, que, após expedição do mandado, foi localizado e detido pelos policiais civis. “O receio de fuga ou linchamento do investigado eram grandes, e o Poder Judiciário teve papel decisivo em atender de forma célere a representação pela medida cautelar”, destacou.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.