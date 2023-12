Dois homens foram condenados pela Justiça de Paracatu a pagar uma indenização de R$ 340 mil como compensação pelos danos ambientais irreversíveis causados ao ecossistema do Córrego da Conceição, em Paracatu, Noroeste de Minas Gerais.



Segundo a documentação, os condenados, que possuem uma propriedade rural onde está localizada a nascente do Córrego, obstruíram o curso do riacho com barramentos para potencializá-lo, na tentativa de fazer a captação de suas águas. De acordo com a sentença, a intervenção provocou “danos físicos grandiosos contra o ecossistema ribeirinho”.

A quantia solicitada, de R$ 340 mil, foi apurada por um perito e corresponde ao valor de mercado dos 15 hectares da propriedade rural em questão. De acordo com a sentença, o montante deve ser revertido ao Fundo Especial do Ministério Público (Funemp). Também deve ser atualizado desde a data do laudo pericial e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do julgamento definitivo da ação.

Conforme o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a determinação do valor de compensação ambiental dá seguimento à decisão proferida em Ação Civil Pública que condenou os proprietários do terreno.



Tags:

Justiça