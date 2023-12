Um menor, que não teve a idade informada, foi apreendido pela Polícia Militar (PMMG) com pinos de cocaína e pedras de crack na tarde dessa sexta-feira (8) no Bairro Jardim Liberdade em Dona Euzébia.

Conforme o Registo da Ocorrência Policial (REDS), a guarnição recebeu uma denúncia anônima relatando o tráfico de drogas em um imóvel no bairro. Ao chegarem no local, viram o menor entregando drogas para outra pessoa, e abordaram os envolvidos. Com o menor, foram encontradas nove pedras de crack e dinheiro. No interior do imóvel foram encontradas pedras de crack, pinos de cocaína e material para embalar drogas. Ao todo foi apreendido 47 pinos de cocaína, 54 pedras de crack, R$1.200 e dois celulares.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.

