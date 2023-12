Um homem de 35 anos foi detido com uma faca e drogas escondidas dentro do carro em Santos Dumont. Ele tentou fugir, mas foi contido.

A Polícia Militar (PM) explicou que recebeu uma denúncia sobre tráfico de drogas no Bairro Nossa Senhora Aparecida, na última quinta-feira (7).

O alvo da denúncia foi abordado e a faca com uma lâmina de 20 cm foi encontrada durante vistoria no carro. Atrás do cinzeiro que fica no painel do veículo, a PM encontrou um plástico com maconha prensada e cocaína. A vistoria encontrou ainda R$ 35 em dinheiro, balança de precisão e um celular.

Após receber voz de prisão, o homem tentou fugir, mas foi algemado e encaminhado para a Delegacia de Polícia.