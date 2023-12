Um comerciante teve cartões de banco e mais de R$ 450 em dinheiro furtados na manhã desse domingo (10), no Bairro Nossa Senhora da Penha, em Barbacena. Uma adolescente de 16 anos, suspeita do crime, foi apreendida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência em um comércio no Bairro Nossa Senhora da Penha. O proprietário alegou que teve a carteira furtada com R$ 452 em dinheiro, documentos e cartões de poupança e débito.

A adolescente foi apontada como suspeita do furto e localizada pelos militares. Ela contou que arremessou a carteira em um terreno próximo, que foi encontrada após buscas no local, com parte do material furtado.

O restante, o valor e dinheiro e um cartão de débito, foram achados na casa da adolescente. Ela foi encaminhada para a Delegacia.