Um adolescente de 16 anos jogou drogas e dinheiro no chão ao ver a Polícia Militar (PM) no Centro de Santa Cruz de Minas, na noite do último sábado (9). Ele ainda não foi localizado.

A equipe policial fazia patrulhamento na região quando viu o suspeito fugir. Ele jogou um tablete de maconha, 29 peças de crack e R$ 200 em dinheiro no chão.

O material abandonado foi apreendido e a PM segue nas buscas para localizar o adolescente.