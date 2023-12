Um adolescente de 17 anos morreu baleado no Bairro Cuiabá, na noite desse domingo (10), em Tiradentes. O suspeito do crime, de 30 anos, seria parente da vítima e fugiu após o crime.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, o adolescente não apresentava sinais vitais.

O parente da vítima, suspeito do crime, teria fugido com a ajuda de outro homem, de 31 anos, em uma moto até o Povoado do Bichinho. O cúmplice foi localizado e detido para a Delegacia pela coautoria.

As buscas pelo suspeito do crime continuam.