O capotamento de um automóvel foi registrado no KM 34 da BR-040, no município de Areal (RJ), no sentido Juiz de Fora, foi registrado pela Concer na tarde desta segunda-feira (11). O tráfego na via ficou em meia pista, durante o atendimento da ocorrência. Quatro pessoas ficaram feridas e foram atendidas e liberadas no local.

No momento do acidente, as pistas estavam molhadas e escorregadias. O veículo foi retirado do local e o tráfego no local reestabelecido, ainda durante a tarde.