Um adolescente, que não teve a idade divulgada, foi apreendido após a Polícia Militar (PM) cumprir um mandado de busca e apreensão em um conjunto habitacional em Barbacena, na tarde dessa segunda-feira (11). Maconha e cocaína foram apreendidas na ação.

A Polícia Militar (PM) explicou que o mandado foi cumprido em um apartamento no Bairro Santa Efigênia. Dois adolescentes, sem idades informadas, estavam no imóvel e um deles indicou onde as drogas estavam escondidas. A dupla afirmou que não conhece o alvo das denúncias.

No quarto onde estavam os menores, dentro de uma caixa em cima de uma cômoda, os policias encontraram sete buchas de maconha, 23 embalagens com cocaína, R$ 200 em dinheiro a identidade do alvo do mandado. Uma faca e uma tesoura com resquícios de droga, e de dois celulares também foram encontrados nas buscas.

Um dos adolescentes assumiu a propriedade do material e afirmou que a namorada não estava relacionada com o fato. A menina foi entregue à tia, que ficou responsável por ela.

O adolescente foi apreendido por ator infracional e foi encaminhado para a Delegacia, juntamente com um responsável legal.