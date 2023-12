Um homem de 55 anos foi morto a golpes de facão após brigar com o vizinho por causa de uma lata de cerveja, na madrugada desta terça-feira (12), em Muriaé.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava na casa do autor do crime, no Bairro Vermelho 2, e os dois bebiam juntos. Em determinado momento, o homem foi embora e o vizinho, que não teve a idade revelada, desconfiou que ele teria levado uma lata de cerveja.

Os dois entraram começaram a brigar e o vizinho pegou um facão e desferiu golpes no pescoço do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou ao local o homem já tinha morrido.

O autor do crime foi preso em flagrante.