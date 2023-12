Nesta terça-feira (12), os atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudeste de Minas (Cideste), se encontram instáveis pelo número 192. Segundo a assessoria de comunicação, os usuários da operadora Claro estão encontrando dificuldade para ligar para os números da Oi, e esse problema tem afetado as ligações para o SAMU. Conforme relatado, em algumas situações a chamada não completa, e em outras a Central de Regulação não consegue ouvir o que a pessoa do outro lado da linha está falando.

Para que os serviços sejam prestados, o SAMU disponibilizou dois números alternativos para contato, são eles: (38) 2101-7384 e (38) 3016-2484.



Sobre o SAMU

De acordo com o Ministério da Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte.

É um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio do acolhimento dos pedidos de ajuda médica, através de ligações que chegam a uma central denominada “Central de Regulação Médica das Urgências”.

O “Médico Regulador”, presente nessa Central, irá ouvir a solicitação e fará algumas perguntas para definir o “nível de urgência” do paciente, podendo prestar orientações ou solicitar o envio de Unidades Móveis, equipadas para prestar o primeiro atendimento no local da solicitação. Tais Unidades, conforme o tipo, são tripuladas por equipes capacitadas que reúne médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores socorristas.