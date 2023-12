Um idoso de 65 anos foi alvo de um assalto dentro de um estabelecimento comercial no Bairro Bom Jardim, em Conselheiro Lafaiete, na tarde dessa segunda-feira (11). De acordo com Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o autor ameaçou a vítima e sugeria carregar uma arma na cintura. Ele levou a carteira do idoso, contendo cartões bancários, uma quantia em dinheiro do caixa do comércio e um telefone celular.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou o rastreamento de um homem de 28 anos, lque foi localizado e, com ele, foram descobertos materiais roubados. A vítima reconheceu o infrator, que já atuou em outros crimes semelhantes pela cidade. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia juntamente com o autor preso.