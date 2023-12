Uma jovem de 29 anos foi atingida no pé por uma faca durante uma briga generalizada em um estabelecimento comercial no Bairro São Joaquim, em Muriaé, no início da noite dessa terça-feira (12).

Segundo a Polícia Militar (PM), dois rapazes, de 18 e 23 anos, foram ao comércio após um celular ser furtado e a localização apontar que o aparelho estava no estabelecimento.

No local, um jovem de 26 anos entrou em uma briga física com a dupla e estava com uma faca. Os pais dos rapazes tentaram separar a briga, assim como a moça ferida.

Quando o mais velho soltou a faca, três pessoas já tinham sido esfaqueadas e tiveram ferimentos leves no braço e pernas.

O jovem de 26 anos foi encaminhado para a Delegacia e não foi possível saber se o celular foi encontrado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local. A jovem foi levada consciente para o Hospital São Paulo. O nome dela não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.