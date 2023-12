Um suspeito de tráfico de drogas, sem idade divulgada, foi detido após a Polícia Militar (PM) encontrar 150 pinos de cocaína em uma sacola arremessada por ele no telhado de um galpão, em Ubá, nessa quinta-feira (14).

A viatura viu o suspeito jogar algo em cima do telhado e depois fugir. A equipe permaneceu no local, que não foi informado, e prendeu o suspeito quando ele voltou para pegar o material jogado no galpão abandonado.

Os policiais encontraram R$ 152,20 em dinheiro, 16 buchas de maconha, 150 pinos de cocaína e 78 pedras de crack.