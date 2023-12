Uma batida entre moto e carro na BR-116, na noite de quarta-feira (13), deixou duas pessoas gravemente feridas em Muriaé após uma conversão proibida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica do acidente está em análise, mas, a princípio, o motorista do carro trafegava sentindo Muriaé/Miradouro quando fez uma conversão à esquerda e não viu que a moto se aproximava no sentido contrário.

A polícia afirma que a conversão foi feita em local proibido pela sinalização horizontal. O motoqueiro bateu na lateral do carro e ele, e a ocupante, foram lançados da moto.

Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pela EcoRioMinas, concessionária responsável pela via, para o Hospital São Paulo. Os nomes não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O motorista do carro não se feriu e permaneceu no local. Os condutores passaram pelo teste de bafômetro, que não apresentou teor alcoólico.