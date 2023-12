Um princípio de incêndio foi registrado em um padrão de energia de uma oficina mecânica na tarde desse sábado (16), no Bairro Boa Vista, em Conselheiro Lafaiete.

O Corpo de Bombeiros recebeu diversas ligações sobre o ocorrido. O estabelecimento fica em um prédio que tem apartamentos, o que causou uma grande comoção entre os moradores e vizinhos. Quando os militares chegaram, o foco já havia sido controlado por populares com o uso de extintores.

“O Corpo de Bombeiros Militar orienta que caso haja a necessidade do uso de extintores de incêndio sempre se atente a classe do extintor que deve ser compatível ao tipo de foco de incêndio”, ressaltou a corporação frisando que, em caso de incêndios desenvolvidos, “não tente combater com extintores. Se afaste do local e acione os bombeiros via 193”.