Uma mulher de 49 anos morreu depois de cair de uma roda-gigante instalada em um restaurante na zona rural de Barbacena, na tarde desse domingo (17). O brinquedo tem altura de aproximadamente 4 metros.

Populares que estavam no local disseram ao Corpo de Bombeiros que a vítima começou a passar mal depois que ela caiu do brinquedo. Um técnico de enfermagem estava no local e prestou ajuda a mulher, que entrou em um quadro clínico de parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros avaliaram a situação e iniciaram os procedimentos de socorro, com o uso de um desfibrilador externo automático (DEA) e manobras de ressuscitação cardiopulmonar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e o médico constatou a morte da mulher.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. A reportagem procurou a Civil para saber detalhes da perícia e aguarda retorno.

O Corpo de Bombeiros Militar alerta para o uso de brinquedos, devendo verificar as condições de segurança dos aparelhos bem como a certificação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).