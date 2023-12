Duas pessoas, de 23 e 30 anos, foram detidas após ocorrências de furto em Santos Dumont, na última sexta-feira (15).

Em uma das ocorrências, um tanquinho de lavar roupas foi furtado durante a madrugada. A vítima tinha imagens de segurança e foi possível identificar o autor.

Os militares foram até a casa de um dos suspeitos, de 23 anos, no Bairro Córrego do Ouro, que assumiu o crime e contou ter repassado o tanquinho para um morador do mesmo bairro.

As equipes foram então para a residência do homem de 30 anos, que confirmou a compra do equipamento por R$ 30. A PM encontrou o tanquinho, além de 15 pedras de crack, R$ 384 em dinheiro, uma balança digital, um simulacro de arma de fogo e duas bicicletas que haviam sido furtadas de um condomínio.

A dupla foi detida e encaminhada para a Delegacia de Santos Dumont, juntamente com os materiais apreendidos.