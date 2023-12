Um adolescente de 17 anos foi morto com um tiro no pescoço na tarde da última sexta-feira (15), em Conselheiro Lafaiete.

Segundo a Polícia Militar (PM), a menor estava em uma bicicleta que seguia um carro com vidros escurecidos no Bairro São João. O veículo parou em um semáforo e o adolescente se aproximou e tentou sacar uma arma de fogo da cintura, mas um dos ocupantes do carro atirou contra ele.

O adolescente ainda conseguiu sair correndo, mas caiu logo depois. O carro fugiu do local, mas um dos ocupantes, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, recolheu a arma e a bicicleta que estavam com o adolescente.

A morte do adolescente foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A perícia técnica foi acionada e após os trabalhos o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML).

A PM fez buscas para localizar o dono do veículo e o suspeito que recolheu a arma e a bicicleta, mas ninguém foi preso até o momento.



