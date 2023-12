Dois jovens, de 20 e 27 anos, foram detidos com armas de fogo e munições em Conselheiro Lafaiete na madrugada de domingo (17) e essa segunda-feira (18) na Avenida Telésforo Cândido de Resende, no Centro.

Na primeira denúncia, na madrugada de domingo, a Polícia Militar (PM) seguiu para o local e localizou o alvo da denúncia. Com ele os militares encontraram um revólver calibre 38 que estava carregado com cinco munições intactas.

Já o rapaz mais velho, também por meio de denúncia, foi encontrado nesta madrugada na mesma via com um revólver calibre 32 e seis munições do mesmo calibre, além de um celular e R$ 535 em dinheiro.

FOTO: Polícia Militar - Arma, munições, celular e dinheiro estavam com o segundo jovem detido em Conselheiro Lafaiete

Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia, juntamente com as armas e munições apreendidas.



