Um jovem de 18 anos foi detido suspeito de roubar uma moto, fugir com o veículo, mas sofrer um acidente logo depois em Cataguases, na madrugada desse domingo (17). Segundo a Polícia Militar (PM), ele já tinha passagens policiais anteriores, mas não especificou quais.

O dono da moto, que não teve a idade divulgada, contou que andava com o veículo pela Rua Zelino Ponto quando o suspeito atravessou a passagem e mandou o motoqueiro encostar.

Com medo, o condutor fugiu do local e procurou um posto policial. A PM iniciou o patrulhamento em busca do autor e recebeu informação que ele estaria caído no chão da Rua Álvaro França. No local, o rapaz tinha lesões no rosto e sangramento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender o jovem.

Populares que estavam no local, e não quiseram se identificar, disseram que ele teria sido agredido por diversas pessoas.

Ele foi encaminhado para o Hospital de Cataguases com fratura em dois ossos da cabeça. Ele recebeu voz de prisão quando acordou, sendo mantido na unidade com uma escolta policial.