Um homem esfaqueou o enteado de 22 anos no sábado (16) em Leopoldina, depois de discutir com a mãe do jovem. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o casal começou a brigar e o rapaz interveio. Com uma faca, o padrasto o golpeou diversas vezes.



Conforme o documento, a mulher já sofreu uma série de agressões. Depois das facadas, o padrasto fugiu. O rapaz foi socorrido por populares. Segundo a mãe da vítima, o motivo da discussão, seria o uso excessivo de entorpecentes. O padrasto ameaçou a mulher de agressão.



O rapaz sofreu cortes no ombro direito, na face esquerda, couro cabeludo e antebraço direito. A Polícia Militar realizou rastreamento na tentativa de localizar o autor, porém, não conseguiu encontrar as vítimas o rapaz, vítima de lesão corporal e a mãe dele, vítima de ameaça, foram orientadas sobre as providências a serem tomadas.