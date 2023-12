Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma moto furtada no Bairro Antônio Justino, em Cataguases, no fim da manhã dessa segunda-feira (18). Um jovem de 25 anos, que repassou a moto, também foi detido.

A Polícia Militar (PM) contou que o adolescente teria trocado um carro pela moto há dois dias. Os policiais localizaram o rapaz que vendeu a moto ao menor e ele contou que recebeu a moto em troca de uma caixa de som, um celular e R$ 200 com uma outra pessoa, ainda não localizada.

O adolescente e o jovem foram detidos e encaminhados para a Delegacia. A moto foi furtada de um homem de 35 anos, mas não há mais detalhes de como teria sido o furto.