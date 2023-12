Na manhã desta terça-feira (19), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Uberlândia, localizada no Triângulo Mineiro, cumpriu dois mandados de busca e apreensão durante a operação Operação Hemera, onde uma organização criminosa envolvida com a prática de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, foi desarticulada. Informações dão conta de que a organização praticou diversos estelionatos contra pessoas físicas e instituições bancárias nacionais, utilizando-se de fraudes com cartões de crédito e afins.



Durante a operação, realizada em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e as Polícias Civil e Militar, foi apreendida uma arma de fogo, munições, chips de operadoras de telefonia, máquinas de cartão de crédito, equipamentos eletrônicos, documentos e elementos de prova que servirão para instruir a ação penal em curso. De acordo com o Gaeco, o líder da organização inseria informações falsas em notas fiscais de compra de mercadorias, adquiria equipamentos e suprimentos de informática, entre outros produtos, em nome de terceiros, "com o fim de despistar a atuação de equipes de investigação e manter-se na prática de delitos de estelionato na internet."

Operação Hemera

O nome da operação remete à mitologia grega, pois Hemera, além de ser reconhecida por sua beleza, era considerada uma deusa da persuasão e da mentira, pois poderia manipular com facilidade tanto mortais quanto os demais deuses com a sua astúcia.

A operação conjunta contou com a participação de 30 agentes públicos, dentre membros e servidores do Ministério Público e integrantes das forças de segurança pública (policiais militares e civis).