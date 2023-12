Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a desencadear uma Operação que culminou na apreensão de três barras prensadas de maconha no Bairro Parque das Cachoeiras em São João Del-Rei, na noite dessa terça-feira (19).Um homem de 40 anos estaria atuando no tráfico no local.

No endereço indicado, a equipe conseguiu encontrar e apreender os entorpecentes, o suspeito, no entanto, ainda não foi localizado.