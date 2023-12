Nesta quarta-feira (20), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em operação conjunta com o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e policiais militares de Uberlândia, desencadearam a Operação Sombra Real, voltada à apuração e repressão do tráfico de drogas e organização criminosa, tendo como alvos policiais militares de Araguari, no Triângulo Mineiro.

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos policiais investigados, assim como em uma empresa sediada em Araguari. De acordo com o MPMG, durante as buscas, foram localizadas munições de arma de fogo ilegais na residência de um dos militares alvo da operação, o que resultou na prisão em flagrante.

Atendendo pedido do Ministério Público, a Justiça determinou o afastamento dos policiais militares das atividades operacionais, a suspensão dos portes de armas e recolhimentos de suas armas de fogo.



Sobre a Operação Sombra Real

Segundo o Portal do MPMG, a denominação da operação "Sombra Real" se deve ao fato de que a sombra representa a natureza oculta das ações, enquanto real sugere a falsa legitimidade que eles buscam passar.