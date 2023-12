Na madrugada desta quarta-feira (20), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para combater um incêndio em um apartamento no Conjunto Habitacional conhecido como Sudário, localizado na Vila São Bento, em São João del-Rei. No momento do acionamento, de acordo com o Sargento Nascimento, a equipe estava realizando atendimento em uma outra ocorrência de resgate e, quando chegaram, os vizinhos já haviam conheguido eliminar as chamas.



No local, a sala de uma habitação que fica no primeiro piso de um dos prédios foi tomada pelas chamas. Segundo relatos, no momento do fato, dois moradores estavam dentro do apartamento e conseguiram sair pela janela, sendo que um deles, um homem de aproximadamente 25 anos, se feriu com os estilhaços de vidro. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelas pessoas que estavam por perto.

O Corpo de Bombeiros realizou a ventilação do cômodo, rescaldo em alguns móveis e demais procedimentos de segurança para evitar que o fogo voltasse. As chamas atingiram um sofá, algumas roupas, um ventilador e diversos pertences.

Ainda segundo Nascimento, além do morador, um rapaz que entrou no local para auxiliar no combate, antes da chegada dos Bombeiros, também acabou se ferindo e foi encaminhado a UPA para cuidados com o ferimento.

Sobre as causas, o Sargento afirma que "a moradora informou que havia um ventilador ligado na sala, cômodo que foi atingido pelas chamas. A hipótese é de um curto-circuito, mas será necessária uma avaliação para verificar o que de fato ocorreu".