Um homem de 53 anos foi detido na tarde dessa quarta-feira (20) na BR-356, em Muriaé, com um carro roubado que ele disse ter comprado em uma rede social.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro tinha placa de Colombo, no Paraná, e o motorista era de Carangola.

Durante abordagem, os policiais perceberam que o veículo tinha sinais de adulteração nas gravações do chassi e do motor. Após consulta ao sistema, foi verificado que o carro foi roubado no dia 2 de novembro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Aos policiais, o homem contou que comprou o veículo em uma rede social, mas não soube informar o nome da pessoa que teria vendido o carro.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Muriaé; o carro foi recolhido para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG).