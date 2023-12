Dois jovens, de 23 e 28 anos, foram detidos após a Polícia Militar (PM) encontrar drogas dentro do carro em que eles estavam no Bairro Cava, em São Vicente de Minas, na tarde dessa segunda-feira (20).

A PM recebeu informações sobre o suspeito que estaria vendendo drogas dentro do carro. Foi dada ordem de parada e dentro do veículo a polícia encontrou sete pinos de cocaína em dos bancos e 37 pinos da mesma droga, embalados em sacos plásticos, dentro de uma bolsa no porta-malas.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. O carro foi encaminhado para um pátio credenciado.