Na tarde desta quinta-feira (21), uma ambulância colidiu com uma carreta na BR-040, km 736,9, na localidade de Perobas, próximo à cidade de Santos Dumont, deixando três mortos e dois feridos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava chovendo quando a ambulância, que seguia sentido Rio de Janeiro, perdeu o controle e invadiu a contramão, batendo de frente com uma carreta leve que ia no sentido contrário.

As duas pessoas que ficaram gravemente feridas foram um casal, estando a mulher grávida. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Santos Dumont.

Neste momento, a via sentido Belo Horizonte está obstruída nas duas faixas.