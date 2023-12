Uma colisão frontal foi registrada na tarde desta quinta-feira (21), no KM 20 da MG133, em Tabuleiro. Segundo o registro feito pela Polícia Militar Rodoviária, os dois automóveis se chocaram e o impacto causou a morte de um motorista de 31 anos. No outro veículo, o condutor de 28 anos foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Rio Pomba.

O passageiro do segundo veículo, um jovem de 21 anos foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira em Juiz de Fora, com ferimentos graves.

A Perícia da Polícia Civil compareceu no local e realizou o serviço pericial para melhor elucidação dos fatos. O corpo da vítima foi removido pela funerária de plantão. Os veículos foram removidos pelo autosocorro devidamente credenciado pelo Detran/MG em virtude da falta de um responsável no local e por conta do licenciamento estar irregular.