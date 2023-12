Um jovem de 29 anos, que tinha um mandado de busca e apreensão contra ele, foi detido com cocaína em São Vicente de Minas, na tarde dessa quinta-feira (21).

Para cumprir o mandado, a Polícia Militar (PM) se deslocou para a casa do rapaz, no Bairro Cohab. Durante as buscas no imóvel, a polícia encontrou oito pinos de cocaína.

O rapaz recebeu ordem de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.



