Um homem de 34 anos foi detido com mais de 80 papelotes de cocaína dentro do carro, na BR-265, em São João del-Rei, na noite dessa quinta-feira (21).

A Polícia Militar (PM) recebeu informações anônimas sobre um carro que se deslocava na rodovia, sentido Lavras/Barbacena, e que o motorista levava drogas.

O veículo foi abordado no Bairro Bonfim e durante as buscas, no compartimento que deveria estar instalado o airbag, a PM encontrou uma sacola com 88 papelotes de cocaína, um celular, além de um caderno com anotações com diversos nomes, valores e localidades.

O homem foi preso e os materiais encontrados, além do veículo, foram apreendidos.