Um homem de 40 anos foi preso por furto, lesão corporal, ameaça e violência doméstica, depois de invadir a residência da própria mãe, uma idosa de 60 anos, no Bairro Ana Carrara, em Cataguases, na noite dessa quinta-feira (21). Ele furtou um celular e R$230, conforme o registro feito pela Polícia Militar.

No momento da fuga, ele esbarrou na vítima, que caiu no solo e teve lesões leves. Depois, o homem voltou e começou a ameaçar a mãe. Naquele momento, ele foi preso. Ele estava armado com faca e o celular furtado foi encontrado na posse dele pela Polícia. O autor foi conduzido para a Delegacia de Leopoldina.