Na manhã desta sexta-feira (22), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para atender a uma ocorrência de furto, onde diversos objetos, como celulares, relógios, cartões e outros, haviam sido furtados nessa quinta-feira (21), em Cataguases.

A equipe realizou um rastreamento dos suspeitos, com as informações repassadas pelas vítimas, sendo então localizados um homem de 23 e uma mulher de 35 anos, juntamente com parte dos materiais furtados, visto que alguns objetos foram comercializados.

Os autores foram presos, encaminhados à Delegacia local e os objetos recuperados.