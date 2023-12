Divino, Leopoldina, Rodeiro, Senhora de Oliveira e Teixeiras foram selecionadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad/MG) para participarem do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis (JMS) para 2024.

O programa de educação ambiental tem como público-alvo professores e alunos do ensino fundamental da rede municipal. Além de ofertar treinamento para professores, por meio de Curso EAD, o programa proporciona atividades práticas de educação ambiental, com ênfase ao estímulo da redução do consumo de água e energia na residência dos alunos e nas escolas.

São abordados com os alunos cinco temas principais: Consumo Consciente de Água; Consumo Consciente de Energia; Cidadania; Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, e Educação Humanitária para o bem-estar animal.



Segundo o Governo de Minas, em 2023, foram 104 municípios participantes, com 182 escolas e 291 professores. Com isso, 323 turmas tiveram práticas de educação ambiental durante todo o ano, beneficiando 6.483 alunos.

Outras informações sobre o programa estão disponíveis no site da Semad/MG.