Duas pessoas, de 25 e 33 anos, suspeitas de roubar dois postos de combustíveis em Cataguases foram detidos pela Polícia Militar (PM) na madrugada desse sábado (23), no Distrito de Aracaty. Maconha, dinheiro e uma garrucha foram apreendidos.

A polícia fazia diligências para encontrar os autores dos roubos e conseguiram identificar a placa da moto usada por eles no crime. Não foi informado o valor roubado dos estabelecimentos.

O endereço dos suspeitos no distrito foi localizado e as equipes fizeram um cerco no local. A dupla foi localizada e a arma utilizada no crime, uma garrucha, duas porções de maconha, R$ 126,55 (parte do dinheiro roubado) e uma moto foram apreendidos.

O jovem e o homem receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Plantão.