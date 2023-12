Um homem de 30 anos foi detido após ser expulso de uma casa de shows, em Cataguases, na manhã deste domingo (24). Ele estava armado e com papelotes de cocaína.

Os seguranças da casa de show acionaram a Polícia Militar (PM) e contaram que o homem tinha sido retirado do local após brigas. Os seguranças encontraram 28 papelotes de cocaína com ele e contaram que, após ser expulso, o homem os ameaçou e voltou ao local com um revólver.

Antes que ele pudesse atacar os seguranças, o homem foi contido. Com ele a PM encontrou o revólver calibre 32, que estava com a numeração suprimida, além de três munições.

A moto usada pelo homem estava com licenciamento atrasado de 2020 e foi removida. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Plantão.