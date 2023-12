Um idoso de 69 anos ficou ferido após perder o controle do carro e colidir contra árvores no km 9,5 da BR-267, em Leopoldina, na tarde deste domingo (24).

Segundo as apurações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, com placa do Espírito Santo, seguia no sentido Juiz de Fora/Leopoldina quando o idoso perdeu o controle da direção, cruzou a rodovia e saiu da pista no sentido contrário. O veículo tombou e bateu contra várias árvores até parar totalmente.

O condutor foi retirado do carro por populares antes da PRF. Foi constatado que ele estava lúcido, consciente, orientado e sem lesões graves aparentes, apenas ferimentos leves. Foi feito o teste do bafômetro que deu negativo para ingestão de álcool.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou o idoso para a Casa de Caridade Leopoldinense. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

O carro foi encaminhado para um pátio conveniado por não ter alguém responsável para recolher o veículo.