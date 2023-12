Leopoldina terá um concurso público para selecionar novos 20 guardas municipais, com vagas femininas e masculinas. O salário é de R$ 2 mil mais vale-alimentação no valor de R$ 450.

São 40h semanais e as vagas foram divididas em 4 para mulheres e 16 para homens (sendo uma para Pessoa com Deficiência).

Segundo a Prefeitura, o concurso busca gerar mais empregos, além de contribuir significativamente para a contenção e diminuição dos índices de criminalidade de um modo geral, já que a Guarda Civil auxiliará de forma preventiva na segurança da população e dos patrimônios públicos.

A data e locais da provas serão divulgados posteriormente no site da IBGP Concursos.

Inscrição

As inscrições começam às 9h do dia 21 de fevereiro de 2024 e seguem até as 15h59 de 22 de março. O valor da inscrição é de R$ 70 e o concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O concurso é dividido em seis etapas: prova objetiva (eliminatório e classificatório), prova de capacidade (eliminatório e classificatório), avaliação psicológica (eliminatório), avaliação médica (eliminatório), sindicância social (eliminatório) e curso de formação (eliminatório).

O certame será realizado pelo IBGP Concursos e o edital nº 01/2023 com todas as informações está disponível no site.

Requisitos

De acordo com o edital, os interessados em participar do concurso devem ter: