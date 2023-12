Um motociclista, que não teve a idade divulgada, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (25), em Matias Barbosa. Um bombeiro militar da reserva é o suspeito de ter cometido o crime.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as informações iniciais apontam que um grupo de motociclistas realizavam manobras nas motos em uma rua da cidade quando um militar teria atirado e atingido um dos condutores.

Em nota divulgada nesta tarde, os bombeiros informaram que o militar estava recolhido e aguardava audição na Delegacia de Plantão.

Um inquérito será instaurado para apurar os fatos e responsabilidade. O Corpo de Bombeiros, juntamente com as polícias Civil e Militar, apuram as circunstâncias do crime.

“Reforçamos nosso compromisso com a ética, a transparência e a conduta exemplar, e reiteramos que não coadunamos com atos incompatíveis com os valores institucionais”, finalizou o Corpo de Bombeiros em nota.